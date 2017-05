France

Selon L'Équipe, Ryad Boudebouz ne manque pas de convoitises, en vue du mercato estival. Newcastle , Everton, Southampton, la Lazio de Rome et l'Olympique Lyonnais auraient fait part de leur intérêt. Le journal analyse également la saison décevante du PSG . France Football consacre une large partie de son édition à Monaco, lequel a quant à lui réussi un exercice de haute volée.As évoqué le dossier Vinicius, lequel a été prolongé par Flamengo mais devrait tout de même rapidement rejoindre les rangs du Real Madrid . Le quotidien publie également les propos de Jesé, lequel est dans le doute concernant son avenir. Marca évoque le probable titre de l'équipe de Zinedine Zidane et souligne sa puissance offensive.La Gazzetta dello Sport indique que Manchester City est en passe de convaincre Gianluigi Donnarumma de rejoindre ses rangs. Le club anglais serait disposé à mettre 35 millions d'euros sur la table pour le recruter. Le média assure également que l'Inter Milan tente encore de convaincre Antonio Conte . Le Corriere dello Sport évoqué quant à lui une autre piste des Nerazzurri, Mauricio Pochettino Le Daily Mail mise également sur le dossier Gianluigi Donnarumma, convaincu que les Citizen sont en passe d'obtenir son accord. Le Daily Star pense qu' Isco n'est pas favorable à la venue d' Eden Hazard au Real Madrid et l'aurait fait savoir à ses dirigeants. Enfin, le Sun révèle que le Real Madrid a fixé l'indemnité du transfert de James Rodriguez à 75 millions d'euros, ce qui ne devrait pas faire peur à Manchester United