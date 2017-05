"Je suis sincèrement très content. J'aime beaucoup les trophées collectifs, mais j'ai la possibilité de prendre ce trophée. Je veux remercier mes coéquipiers, tous ceux qui travaillent pour le PSG. C'est quelque chose de très important pour tout le monde et le PSG. Je suis très content. Cette année, je suis revenu sur mon positionnement. C'est quelque chose de magnifique pour moi. J'espère continuer comme ça et faire encore plus pour ce club qui me donne toute sa confiance", a-t-il déclaré aux médias.