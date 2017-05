"Je me sens très bien ici, a-t-il confié aux journalistes. C'est ma 3e saison. On peut finir champions. Il y a deux ans un quart de finale de Champions, cette année une demie... On joue pour gagner des titres à Monaco. Tous les joueurs sont très contents d'être ici. On a envie de continuer. Si tout le monde reste, on peut faire quelque chose de spécial. Après dans le football, on ne sait jamais."