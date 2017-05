OL : Aulas répond aux supporters, au sujet de Genesio

"Personnellement, je trouve que Bruno a les caractéristiques de l'entraîneur qui permet de s'inscrire dans la durée. Quand on change d'entraîneur, on doit changer de staff...", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "J'ai une grande estime pour Bruno, mais je suis aussi à l'écoute de ce qui se dit, s'écrit, de l'avis des supporters. Mais il y a aussi un conseil d'administration qui se réunira après la fin de saison. Et c'est lui qui prendra une décision définitive sur mes propositions."Il ne pense pas qu'un coach venu d'un autre pays aurait pu faire beaucoup mieux : "Est-ce qu'on pouvait aller déloger le PSG et Monaco, y compris avec un entraîneur étranger plus expérimenté que Bruno ? Je ne le pense pas ! Est-ce qu'on pouvait titiller Nice ? Oui et c'est ma déception." Il pense aussi que le recrutement d'un technicien étranger est un risque : "Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs étrangers qui durent dans un club français. Et les coûts de départ peuvent tuer un club."Selon toute vraisemblance, Bruno Genesio va continuer à la tête de l'équipe rhodanienne.