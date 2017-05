OL : Aulas s'en prend violemment à Gonalons

Ah on est enfin d'accord @JM_Aulas , Gonalons doit dégager — Mathilde 🦁 (@Mathilde_OL) 16 mai 2017

"Il ne s'est pas gêné pour nous faire passer un message par la presse. J'ai été blessé oui. Corentin est jeune et l'année dernière, il m'a fait pleurer quand il m'a dit : "président, je ne pars pas. Je reste avec vous.” Le cas est différent. Lui il m'a fait pleurer", a lâché JMA devant les médias. Il n'a pas du tout apprécié ses propos : "Max est capitaine, il n'est pas tout jeune. Il a refusé de partir dans un club ambitieux ( Naples , Ndlr) qu'on avait traité à la demande de ses agents. Et aujourd'hui, il se permet de dire qu'il ne sait pas s'il ne pas doit aller dans un club ambitieux. L' OL n'est pas ambitieux ? On est le deuxième club français en termes d'indice UEFA . On a investi 500 millions d'euros pour les joueurs. On a 300 millions d'euros d'actifs. On n'est pas ambitieux ? Ce n'est pas une rupture. Pour tout vous dire, il m'a appelé le lendemain pour s'excuser. C'est Bernard (Lacombe) qui dit : “C'est qu'au tarot qu'on s'excuse.” "Le patron rhodanien n'entend néanmoins pas le placer sur la liste des transferts : "Bien sûr. Je ne suis pas prêt à m'en séparer. C'est lui qui dit qu'il regardera les offres d'autres clubs. J'ai le droit de dire que ça m'a fait beaucoup de peine. En tout cas il n'aura pas de prolongation cette année, ça, c'est clair", a-t-il ajouté.En attendant, Jean-Michel Aulas a placé un "j'aime" sur un tweet qui ne devrait pas faire très plaisir au capitaine de l'OL : "Ah on est enfin d'accord Jean-Michel Aulas, Gonalons doit dégager."