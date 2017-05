La radio indique que le Portugais aurait le sentiment "d'avoir fait son temps". Il disposerait d'une offre de contrat assortie d'un salaire de 5 millions d'euros par an et émanant des dirigeants de l'Inter Milan. Elle indique également que les Monégasques se sont vu proposer les services d'un entraîneur conseillé par un certain Jorge Mendes