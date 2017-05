Real Madrid : Zidane ne veut rien lâcher

Le technicien merengue a maintenu la pression sur son effectif pour éviter une ou plusieurs désillusions sur cette fin de saison. "Nous ne sommes pas encore champions, nous devons continuer jusqu'à la dernière minute du dernier match (...) On ne va pas se relâcher, pas du tout, je vous l'assure. Nous ne pouvons pas penser que nous allons gagner, et nous n'avons encore rien gagné (...) Il nous reste deux matchs, on va continuer avec l'état d'esprit qu'on a eu jusqu'à maintenant, on ne va pas changer", a lâché le technicien français en conférence de presse.