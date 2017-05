Real Madrid : Zidane savoure et reste discret

Alors que la presse espagnole annonce une prolongation imminente du coach merengue jusqu'en juin 2020, l'ancien meneur de jeu des Bleus n'a pas souhaité en dire plus. "Je pense uniquement à ce que je fais jour après jour, ce qui me reste de la saison, et à rien d'autre (...) Oui, c'est usant, je sais où je suis. Mais je l'ai voulu, je suis content et je profite chaque jour de ce que j'ai, parce que je sais qu'un jour ça va s'arrêter. Je ne sais pas quand et ce n'est pas ma préoccupation", a confié l'entraîneur du Real Madrid devant les médias.