Barça : Bartomeu ne cédera pas sa place

Malgré le procès à venir dans l'affaire du transfert litigieux du Brésilien Neymar , le patron du club espagnol garde le cap. "A tous ceux qui ont affirmé que cette équipe dirigeante, ou moi-même, étions en train de penser à démissionner, je dis que nous n'avons pas la moindre intention de le faire (...) Nous nous sentons légitimes pour continuer à prendre des décisions et à travailler pour le club. (...) Le Barça et le joueur sont victimes d'un conflit d'intérêts entre Santos et DIS et nous ferons tout notre possible pour défendre notre innocence et notre honneur. Nous lutterons au maximum pour que justice soit faite", a prévenu le dirigeant du Barça.