Communiqué du club

"Cédric Carrasso a été reçu par la direction qui lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison prochaine (...) Lors de la 38e et dernière journée de championnat à Lorient, Cédric Carrasso aura l'occasion de disputer son 313e match sous les couleurs marine et blanc. Cédric Carrasso aura marqué huit années d'histoire du club par ses performances, sa régularité et son professionnalisme", peut-on lire dans un communiqué du club girondin. Carrasso est annoncé dans le viseur de Montpellier mais plusieurs autres clubs sont également intéressés, que ce soit pour une place de titulaire ou pour un rôle de doublure.