Le représentant du technicien suisse, Christophe Payot, a parlé de "rumeurs infondées pour le moment" à l'occasion d'un entretien accordé à la Tribune de Genève. Ce dernier reconnaît néanmoins à demi-mot que le coach des Aiglons n'exclut pas totalement un départ pour le BVB. "La question ne se posera que quand Dortmund se manifestera vraiment. Il n'y a eu aucun contact entre Dortmund et Lucien Favre, entre Dortmund et Nice ou entre Dortmund et moi", a-t-il expliqué.