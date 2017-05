Lors d'un entretien accordé à SFR Sport, le principal intéressé a évoqué sa situation personnelle et l'intérêt des dirigeants marseillais. "On m'en a parlé, mais il n'y a rien de concret (...) Ça peut être une envie de revenir en France, mais il y aura beaucoup de questions qui seront posées, car ce n'est jamais simple d'être dans un club comme Arsenal après 7 ans et de revenir en France. Ça sera des choix de vie, hors foot, qui seront importants à avoir pour la suite de ma carrière", a expliqué le défenseur central des Gunners.