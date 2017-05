La sortie médiatique de Benzema, la Juve vise un premier trophée... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On débute avec le journal L'Equipe et l'interview choc de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid ne comprend pas la décision de Didier Deschamps de ne plus le sélectionner et s'en prend sans détour à Mathieu Valbuena : "Qu'il arrête ses conneries ! Il me rend fou à continuer de mentir."On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui évoque la finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus Turin et la Lazio Rome . La Vieille Dame lance son opération triplé, avant le Scudetto et la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.On enchaîne avec le quotidien El Mundo Deportivo et la rencontre en retard de la 21e journée de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid. Le FC Barcelone soutient évidemment la formation de Galice, qui en cas de succès contre la Maison Blanche mettra les Blaugrana en excellente position.Pour finir, le Daily Mail s'exprime sur le succès d'Arsenal contre Sunderland (2-0), dans le cadre de la 34e journée de Premier League . Grâce à un doublé de l'attaquant chilien Alexis Sanchez , les Gunners (5es) gardent une chance d'accéder à la Ligue des champions.