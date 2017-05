Lille : Campos détaille l'organisation du LOSC

"Nous avons mis sur pied une équipe de six scouts qui parcourent le monde. Chaque scout travaille pour 80 % sur le marché français et pour 20 % à l'étranger. Chaque scout tournera et étudiera une zone différente pour ensuite comparer les conclusions des uns et des autres", a-t-il expliqué. Il ne pense pas faire de folie, l'été prochain : "Si vous me demandez si on veut recruter Cavani, c'est non, ce n'est pas notre ADN. On ne veut pas recruter Cavani mais on veut former le futur Cavani."