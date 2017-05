"Il n'y a pas de clause de rachat dans mon contrat, je resterai ici. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je me suis engagé avec Tottenham et je n'ai aucune raison de quitter le club. Je resterai ici, ne vous inquiétez pas. La pré-saison commence le 3 juillet, et je serais présent", a-t-il confié au média anglais.Après Diego Simeone et Antonio Conte , les Nerazzurri essuient un nouveau revers et devront activer d'autres pistes.