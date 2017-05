"Monaco attendait ce titre depuis 17 ans, nous sommes tous ravis, c'est juste incroyable", a lâché le vice-président de l'ASM au micro de Canal +. Le coach portugais Leonardo Jardim n'a lui non plus pas pu cacher son émotion. "C'est un grand trophée (...) J'en ai déjà gagné mais, celui-ci, c'est le plus beau de ma vie d'entraîneur."