La 8e couronne de Monaco, le Real à un pas du titre... Le Tour d'Europe de la presse

On commence avec L'Equipe et le titre officiellement obtenu par Monaco, vainqueur hier de Saint-Etienne (2-0) grâce à Kylian Mbappé et Valère Germain . C'est "le sacre du jeu", comme écrivent nos confrères. Le parcours du club de la Principauté "aura été en tous points merveilleux."On poursuit avec le quotidien Tuttosport qui consacre une majorité de sa première page à la victoire de la Juventus Turin en finale de la Coupe d'Italie . La formation piémontaise a dominé la Lazio Rome (2-0) sur des buts de Daniel Alves et Leonardo Bonucci . Prochaine étape : le Scudetto et la finale de la C1.Derrière les Pyrénées, le journal As s'exprime sur le succès du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo (4-1). La situation est claire : en cas de victoire ou de nul à Malaga dimanche, l'écurie merengue obtiendra le titre de champion aux dépens du FC Barcelone On termine avec le Daily Mirror et le nul concédé par Manchester United à Southampton (0-0). Sauvés par un penalty stoppé par Sergio Romero , les Red Devils termineront la saison à la sixième place et visent désormais le titre en Ligue Europa, et par la même occasion un billet en Ligue des Champions