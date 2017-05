Balotelli, Mbappé, Matuidi... L'équipe-type de la 31e journée de Ligue 1

Auteur de l'ouverture du score face aux Verts, son 15e but,est présent aux côtés du milieu offensif gauche, passeur pour Valère Germain . Avec, qui a signé deux passes, et, double buteur, le PSG est récompensé pour son succès difficile à Metz (3-2).Devant le Lorientais, on retrouve le Bordelais, le Rennais, passeur contre Lyon (1-1), et le Toulousain, passeur pour Andy Delort Montpellier (1-0). Le Guingampais, passeur face à l'ASNL (1-0), est lui aussi honoré.Unique buteur de Lille à Bastia (1-0),retient notre attention. Enfin, l'attaquant italiena été décisif lors du succès de Nice contre les Girondins de Bordeaux (2-1) avec un but sur penalty et une passe décisive pour Valentin Eysseric Lecomte (Lorient) - Sabaly (Bordeaux), Mexer (Rennes), Jullien ( Toulouse ), Maxwell (PSG) - Matuidi (PSG) - Salibur ( Guingamp ), Lemar (Monaco) - De Preville (Lille) - Balotelli (Nice), Mbappé (Monaco).