PSG : Al-Khelaïfi a rendu hommage à Monaco

"J'adresse mes sincères félicitations à Monaco pour ce titre de champion. La qualité de leur saison ne nous a pas permis de finir à la première place de la Ligue 1 malgré un total de points qui correspond en général à celui d'un champion", a écrit le président qatarien dans un communiqué publié par Le Parisien. Avant de poursuivre : "Je me réjouis de la progression de la Ligue 1, à travers également la saison d'une équipe comme l'OGC Nice, qui a contribué à faire de notre championnat l'un des plus passionnants et l'un des plus compétitifs d'Europe. Au Paris SG, nous allons maintenant tout faire pour boucler de la plus belle des façons notre saison de Ligue 1, samedi, devant notre public du Parc des Princes , avant de focaliser nos ambitions sur la Coupe de France pour espérer devenir, le 27 mai, la première équipe française à soulever pour la onzième fois ce trophée extrêmement populaire et prestigieux."