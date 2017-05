Le coach rhodanien déplore à l'avance le possible transfert d' Alexandre Lacazette . "La perte d'Alex est quelque chose de très important pour le club, pour moi car c'est un joueur majeur et que j'ai une relation très proche avec lui. Il faudra trouver le bon successeur même si on ne trouvera pas un clone." Conscient que l'équipe doit "se renforcer et s'améliorer" défensivement, "BG" s'attend à un recrutement actif : "Le président l'a dit, on investira. Il y aura beaucoup de concurrence la saison prochaine. On se doit de se donner les moyens d'être compétitif."