"Bastia ne nous fera pas de cadeaux. Il faut oublier nos dix rencontres sans défaite. Il ne faut pas surtout faire d'excès de confiance et respecter cette équipe", a-t-il confié. Il compte sur le "quatuor arbitral", afin que l'engagement reste dans des limites correctes et a adressé un message à ses hommes : "On doit finir le travail, c'est ce que j'ai dit aux joueurs."