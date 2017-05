"Une proposition de 130 millions d'euros ? Aujourd'hui, nous sommes capables de refuser ce genre de propositions parce que nous ne sommes pas dans le même projet ou la même situation financière qu'en 2014. Nous avons encaissé suffisamment de recettes grâce au parcours en Ligue des Champions . Mais il faudra voir la volonté du joueur plus que du club. Il faudra la meilleure décision pour le club et pour le joueur", a-t-il lancé au micro de la radio.Le vice-président de monégasque compte bien faire en sorte que le jeune attaquant continue sous le maillot rouge et blanc : "Aujourd'hui, ça se passe très bien. On fera le point avec sa famille tranquillement, à la fin de la saison, mais aujourd'hui, l'idée est qu'il reste. A priori, il sera là la saison prochaine. On travaille pour ça, notre objectif est qu'il reste avec nous", a-t-il ajouté.