"J'étais dans une situation de fin de contrat et j'ai annoncé il y a peu de temps au président que je quitterai le club à l'issue de la saison, a confirmé le portier de vingt-neuf ans. Ça me fait quelque chose forcément. Ce ne sont pas des décisions que l'on prend facilement. J'ai défendu fièrement les couleurs du club", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "C'est une décision que j'assume pleinement. Il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de haine, il n'y a que de l'amour envers le club."Le natif de Caen devrait rejoindre les Girondins de Bordeaux et prendre la succession de Cédric Carrasso , dont le contrat n'a pas été renouvelé.