Monaco : Mbappé a aussi impressionné Maldini

"Je ne l'ai vu jouer pour la première fois que l'année dernière au championnat d'Europe des moins de 19 ans et il était imprenable. C'était contre l'Italie, un match incroyable. Et il a montré en championnat et en Ligue des Champions qu'il ne souffrait pas de la pression. Il a montré que c'était un joueur de caractère", a jugé l'ancien Milanais.