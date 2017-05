L'OM viserait un défenseur tricolore, Ronaldo en feu avant le match du titre... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le quotidien L'Equipe qui évoque un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Kurt Zouma , le défenseur central de Chelsea . Les dirigeants phocéens pourraient essayer de faire venir l'ancien footballeur de Saint-Etienne sous la forme d'un prêt.On poursuit avec le Corriere dello Sport et la prolongation de contrat à venir de Dries Mertens avec Naples . D'après nos confrères, l'attaquant belge va parapher un bail courant jusqu'en 2020. Les Azzurri vont fixer sa clause à hauteur de 30 millions d'euros.On enchaîne avec le journal As qui s'exprime sur la grande forme de Cristiano Ronaldo dans la dernière ligne droite de la saison. Avant le match du titre à Malaga, la star portugaise a marqué 13 buts lors des 8 dernières rencontres. Pour rappel, le club merengue n'a besoin que d'un point.Pour terminer, le Daily Express revient sur la démonstration de Tottenham sur la pelouse de Leicester (6-1), en match en retard. Les Spurs ont pu compter sur Harry Kane, l'attaquant anglais ayant réussi un quadruplé lui permettant de prendre les commandes du classement des meilleurs buteurs.