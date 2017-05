OM-Bastia, Malaga-Real Madrid... Le programme TV du week-end

On débute avec la 38e et dernière journée de Ligue 1, disputée intégralement samedi soir à 21 heures sur BeIN Sports 1. Cinquième, l'Olympique de Marseille accueille Bastia (19e) avec un point d'avance sur Bordeaux , en déplacement à Lorient (18e). Champion depuis sa victoire contre Saint-Etienne, Monaco va à Rennes alors que le PSG accueille Caen.On poursuit avec la 38e et ultime journée de la Premier League , programmée dimanche à 16 heures sur SFR Sport. Si Chelsea est certain de terminer premier, devant Tottenham Manchester City voudra conserver la troisième place à Watford. Les Citizens ont deux points d'avance sur Liverpool , opposé à Middlesbrough, et trois sur Arsenal , qui reçoit Everton.On continue avec la 37e journée de Serie A . Après sa victoire contre la Lazio en finale de la Coupe d'Italie , la Juventus Turin tentera de décrocher le titre lors de la venue de Crotone, dimanche à 15 heures sur BeIN Sports 1. La Vieille Dame n'a besoin que d'un succès. Deuxième, la Roma défie le Chievo Vérone, samedi à 18 heures sur BeIN Sports 2.Pour terminer, il faut parler de la 38e et dernière journée de Liga , avec les rencontres FC Barcelone -Eibar et Malaga-Real Madrid disputées dimanche à 20 heures, sur BeIN Sports 1. Avec trois points d'avance, le club de la capitale n'a besoin que d'un nul pour obtenir le titre. Pour les Blaugrana, il faut l'emporter et espérer une contre-performance des hommes de Zinedine Zidane.