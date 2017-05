Le leader Strasbourg n'a besoin que d'une victoire à domicile contre Bourg-en-Bresse pour monter. Deuxième et troisième à un point, Amiens va à Reims et Troyes se rend à Sochaux. Quatrième, Lens est au Havre. Brest (5e) accueille le Gazélec Ajaccio et Nîmes (6e) se déplace à Laval.