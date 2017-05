Titularisé hier contre Leicester (6-1), le milieu français avoue s'interroger sur son avenir. "C'est vrai que je m'attendais à plus de temps de jeu, je suis déçu. Le coach a des choix à faire, il faut les respecter. Le plus important, c'est le collectif. On a fait une bonne saison. Après l'équipe de France, j'aurais le temps de réfléchir, de me poser les bonnes questions et voir ce qui est le mieux pour moi. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde . J'aspire à plus de temps de jeu." Acheté pour 35 millions d'euros, l'ancien Toulousain n'a débuté que huit rencontres de Premier League