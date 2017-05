"Dimanche, on était très frustrés par le but bordelais (1-1). Je l'ai dit à Pat Evra avant le match : “Turpin, tu vas voir. Chaque fois qu'il nous arbitre...” Chaque fois ! Peu d'arbitres nous aident, l'OM n'obtient jamais de penalty, mais lui, il lui faut une médaille. Pourtant, il est venu faire sa formation ici, à la Commanderie, il y a trois ou quatre ans, on l'a bien reçu, il s'est entraîné avec nous, on a été gentils, il faisait ses petits dribbles, on pouvait le fracasser, mais on se retenait pour qu'il puisse jouer tranquillement. Au final... Et ils nous le vendent comme l'arbitre du futur", a-t-il lancé au quotidien.