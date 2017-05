"Il y a une volonté claire de mon pays de m'avoir comme sélectionneur et depuis très jeune, je rêve d'avoir cette opportunité. Le président de l'AFA (la fédération argentine, Ndlr) a dit clairement que j'étais leur unique choix", a-t-il confié aux journalistes. Il ne souhaite pas que cela se passe mal avec ses dirigeants actuels : "La réalité, c'est le président (Castro) qui la déterminera. Il y a un contrat à respecter et rien n'est encore résolu, même si mon contrat présente plusieurs aspects qui me permettent de partir. Je peux en parler parce que l'objectif (de Séville) a été atteint, mais ce sujet n'est pas entre mes mains. Je veux que les choses se passent sans heurts, il est très important pour moi qu'il y ait un accord entre les deux parties", a-t-il notamment ajouté.Pour rappel, le FC Séville est assuré de terminer quatrième du classement de Liga et participera donc aux barrages de la Ligue des Champions , la saison prochaine.