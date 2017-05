Monaco : quand Mendy dérape sur le PSG...

écoutez bien la fin 😭 il est complétement fou Mendy pic.twitter.com/voOo6bkCd7 — AlexOM13 (@bourgeois377_a) 19 mai 2017

On peut y avoir les joueurs de l' AS Monaco , chantant dans ce qui ressemble à une discothèque, et Benjamin Mendy déraper. Comme le firent Taye Taiwo ou Mamadou Sakho , il y a quelques années, l'ancien joueur de l'OM a chambré le grand rival, en l'occurrence le PSG : "Paris, Paris, on t'enc...", a-t-il lancé. Cela ne devrait pas faire plaisir, ni au club parisien, ni à la Ligue, que l'on imagine néanmoins mal le sanctionner, étant donné que la soirée était privée.