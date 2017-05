"On a toujours eu des joueurs prêtés. Henri Saivet aurait pu faire beaucoup mieux mais il n'a pas joué la saison d'avant. Il aurait sans doute fallu plus de temps. On le voit avec Ricky, qui fait partie des meilleurs buteurs au Pays-Bas après s'être relancé chez nous. Jordan Veretout a fait une belle saison mais lui avait joué 27-28 matchs en Angleterre", a-t-il confié aux journalistes.