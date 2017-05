Âgé de vingt-trois ans, il a participé à 31 rencontres de Liga Sagres, cette saison, inscrit 1 but et adressé 6 passes décisives. Il faudra toutefois y mettre le prix puisque le Benfica Lisbonne attend la somme de 40 millions d'euros pour le laisser partir. Manchester City , le Bayern Munich et Manchester United ont également fait part de leur intérêt.