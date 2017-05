"On discute avec eux, je pense qu'ils ont chacun eu une saison tout à fait intéressante. La saison de Bafé Gomis est exceptionnelle, il a une bonne mentalité, c'est un leader. Il a l'état d'esprit du gagneur et on a besoin de joueurs de ce profil-là. Quant à William (Vainqueur) c'est un besogneux, quelqu'un qui travaille, qui est apprécié par les supporteurs. Il a aussi montré une volonté de s'inscrire dans le projet donc on verra bien où mèneront les discussions", a-t-il indiqué.