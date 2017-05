OM : Fanni a pris une décision concernant son avenir

"Je suis là en 2017-2018, à 100 %, j'ai une seconde année de contrat, je veux aller au bout, a-t-il déclaré. Pour moi, c'est clair, je reste à l'OM, sauf si on tient à ce que je m'en aille, mais c'est une autre histoire. Il faudra sonder les intentions du club. On se verra prochainement, des entretiens sont prévus. Je pense avoir rempli plus que ma mission, on voulait stabiliser le club, on se retrouve européen. Ce n'est pas rien, vu d'où on est partis."