"Le prochain mercato ça sera un moment important, on va essayer de renforcer l'équipe. Je suis assez stupéfait par les rumeurs, les bruits, les bêtises qui sont dites sur nos plans, sur ce que l'on veut accomplir. On va essayer de le faire le plus intelligemment possible. On a des contraintes, nous ne sommes pas le Qatar ni les Émirats Arabes Unis, mais on y va avec des moyens en essayant de faire pour le mieux", a-t-il déclaré à Maritima.