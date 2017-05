L'international français a expliqué avoir trouvé un accord avec ses dirigeants pour son avenir. "Je pense que c'est le bon moment. J'ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier (...) On est à un moment où chacun y trouve son compte, et c'est tant mieux", a confié le buteur les Gones qui jouera très probablement son dernier match avec son club formateur ce samedi au Parc OL contre l'OGC Nice . "Je vais peut-être un peu plus regarder le stade, avant le match, avant l'échauffement, annonce-t-il. Et après, je vais savourer. Je n'ai rien prévu, ce sera à l'instinct, on verra", a-t-il poursuivi.