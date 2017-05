Lens : la détresse des Sang et Or (vidéo)

[VIDEO] Un moment très difficile pour les joueurs du RC Lens 😨https://t.co/6yer5nqTcu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2017

Le club nordiste est passé en quelques minutes de la 2e à la 4e place et ne disputera même pas les barrages d'accession en Ligue 1 Troyes et Amiens ont marqué dans les ultimes minutes, faisant basculer Bollaert et les joueurs dans un profond chagrin....