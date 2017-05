Selon les informations du quotidien L'Équipe ce samedi, les dirigeants niçois se seraient fait à l'idée d'un départ de l'attaquant italien qui souhaite visiblement trouver un club encore plus ambitieux. Le journal sportif explique que l'OM s'est bel et bien renseigné à propos de Balotelli et pourrait se positionner sur ce dossier. De son côté, le joueur attendrait d'avoir plusieurs propositions pour choisir sa future destination.