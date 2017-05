Même si l'attaquant des Gones est annoncé avec insistance du côté de l'Atlético Madrid, le président du club rhodanien a précisé que rien n'était encore officiel. "Il n'y a aucun accord avec l'Atlético de Madrid. On a des discussions mais il n'y a rien de signé. Alexandre connait les conditions qui ont été fixées alors peut-être connait-il les engagements de la part de son club de coeur. Nous, en tout cas, on n'a pas ces conditions. On va attendre sereinement les jours qui viennent", a lâché le président Aulas à RMC. Pour rappel, le club madrilène est actuellement interdit de recrutement jusqu'en 2018 et attend le verdict du Tribunal arbitral du sport dans cette affaire.