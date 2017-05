France

Angleterre

Espagne

Italie

Le quotidien L'Equipe se concentre sur la dernière journée de Ligue 1 disputée ce samedi dans son intégralité et salue au passage les montées de Strasbourg et Amiens. Côté mercato, le journal sportif publie une longue interview d'Alexandre Lacazette qui confirme au passage qu'il disputera son dernier match avec l' OL contre Nice dans la soirée. L'Atlético Madrid est toujours en pole pour l'accueillir. De son côté, l'OM s'intéresserait bel et bien à Mario Balotelli Outre-Manche, c'est l'intérêt du milliardaire russe Alicher Ousmanov pour Arsenal qui alimente les quotidiens britanniques. Ce dernier aurait offert 1,3 milliard d'euros pour s'offrir le club londonien. Le Telegraph explique de son côté qu' Arsène Wenger devrait bien poursuivre son aventure avec les Gunners avec un nouveau contrat de deux ans.A la veille du dénouement dans la course au titre en Liga, Marca retient la sérénité du Real Madrid avant un dernier déplacement à Malaga ce dimanche et évoque dans le même temps les adieux de l'Atlético Madrid avec son stade mythique : Vicente -Calderón. Sport revient de son côté sur le départ de Luis Enrique et fait le point sur sa succession.La Gazzetta dello Sport évoque ce samedi la saison catastrophique de l' Inter Milan qui espère renaître la saison prochaine avec un mercato estival ambitieux. Sur les pelouses de Serie A, l'AS Rome et Naples sont dans l'obligation de gagner face au Chievo Vérone et à la Fiorentina pour éviter un sacre de la Juventus Turin dès ce soir.