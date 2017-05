OL : Lacazette reparle de sa relation avec Aulas

Si l'attaquant des Gones reconnaît que leur relation n'a pas toujours été au beau fixe, les deux hommes devraient se quitter en bons termes. "Il est rare qu'un joueur s'entende avec tout le monde tout au long de sa carrière. C'est fini, c'est du passé et tout se passe bien entre nous. Personne n'a voulu faire de tort à personne. L'objectif commun était qu'on puisse se quitter en bons termes. Il est important que le club qui m'a fait confiance et qui est venu me chercher à l'âge de dix ans puisse récupérer de l'argent après tout ce qu'on a pu vivre ensemble", a expliqué le buteur du club rhodanien.