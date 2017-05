"Je suis attaché au club, mais il y aura des conditions"

J'ai encore du mal à réaliser. C'est comme dans un rêve. On va savourer ce week-end avec les supporters. Être champions pour notre première saison en Ligue 2 , c'est incroyable ! La plupart des joueurs découvraient le monde professionnel. On a réalisé un sacré exploit. Il faut féliciter Thierry Laurey . Le coach sait s'y prendre pour monter avec ses équipes (comme avec le Gazélec Ajaccio , ndlr). On sait ce que le club a vécu, il n'avait rien à faire en Ligue 2. Je suis heureux pour tout le peuple strasbourgeois.C'est à mon image. Je viens du monde amateur, j'ai gravi les échelons un à un. Anthony Gonçalves , cela fait dix ans qu'il est en Ligue 2. Si on en est là, c'est aussi grâce au public. Deux heures avant le match, le kop était déjà plein. C'est énorme. Même en CFA 2, les supporters étaient toujours là. En National, ils étaient 13-14 000. À domicile, on a été intraitables. J'ai eu l'impression d'être dans mon jardin. On a eu une force supplémentaire, un douzième homme. J'espère maintenant qu'ils vont être indulgents. La Ligue 1, c'est autre chose. Il va falloir garder les pieds sur terre. Contre le PSG ou l'OM, tu sais que tu vas souffrir. On profite, mais il ne faut pas s'enflammer. Il faudra bosser dur pour que le club garde sa place.Oui, je veux continuer ici. Ce que je vis, c'est magique. Il y a encore cinq ans, je travaillais comme tout le monde. On va voir ça avec mon agent. J'ai grandement contribué à ce que le Racing retrouve l'élite. Ce serait une déception de ne pas vivre ça. Je ne suis pas très loin de ma famille. Le public m'aime, je me sens chez moi en Alsace. J'étais blessé en début de saison et je suis devenu un titulaire indiscutable. J'ai la confiance des dirigeants et du staff. Mais dans le football, il se passe parfois des choses...Il y aura des négociations avec le président en début de semaine prochaine. Mon agent a sur la table pas mal de propositions et de contacts. On va discuter. Je suis lucide. J'ai bientôt 30 ans, je ne vais pas signer à Saint-Étienne ou à Lyon. Mon but, c'est de prolonger à Strasbourg, de découvrir la Ligue 1. Je pense que ce sera le premier et le dernier gros contrat de ma carrière. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je suis attaché au club, mais il y aura des conditions.