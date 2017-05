C'est désormais un secret de polichinelle. Bernard Lacombe et Gérard Houllier devraient quitter leurs fonctions actuelles au sein du club rhodanien pour laisser la place à un seul et unique directeur sportif. "On a sollicité un certain nombre d'anciens pour nous aider pour le futur, mais ce n'est pas Patrick Müller. Ça pourra l'être dans le futur mais aujourd'hui, on a établi des discussions avec un certain nombre d'autres anciens", a d'abord lâché Jean-Michel Aulas.Déjà évoquée par le passé, l'hypothèse d'un retour de Juninho semble clairement tenir la corde même si le président du club rhodanien est resté évasif sur ses intentions. "J'ai passé beaucoup de coups de fil au Brésil . C'est important de renouer les relations avec le Brésil. C'est un pays qui m'a toujours attiré. Et si vous êtes observateurs de ma photo de profil sur Twitter, elle est directement faite depuis le Brésil. Ça vous donnera des éléments d'orientation", a-t-il poursuivi.