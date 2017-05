OL : Anigo demande du respect pour Genesio

"Bruno Genesio est dans le collimateur de certains médias, et surtout d'une partie des fans de l' OL . Mais cette saison, il va encore finir européen. Certes, Lyon sera quatrième, mais dans le même temps, atteindre les demi-finales de C3, ce n'est pas rien ! Bien sûr, il avait un effectif de qualité, et tout le monde attendait mieux. Mais de là à se faire déchirer en permanence avec une remise en question totale de son management et de son coaching... Les attaques qu'il subit sont hyper violentes", a jugé l'ancien directeur sportif de l'OM. Il pense que les changements internes réalisés par Jean-Michel Aulas vont l'aider : "Actuellement, Lyon est en train de bouger à des postes clés, avec notamment l'arrivée d'un directeur sportif. Celui-ci pourrait être d'une aide importante à Genesio, alors soyez un peu patient avant de démolir un homme qui mérite un peu plus de respect ! L'OL sera meilleur la saison prochaine, c'est certain. Un peu d'indulgence, mesdames et messieurs", a-t-il ajouté.