PSG : Courbis démolit le quotidien L'Equipe

"Sur la dernière saison, le président n'a pas été en forme. L'intersaison du PSG , compliquée avec le départ de Zlatan, a été raté. Avec un entraîneur qui doit s'adapter après Séville. Mais il y a une sévérité dans les critiques du journal sportif du pays. J'aimerais qu'avec la puissance financière des Qataris, il y ait un autre journal sportif en France ! Cela me dérange cet acharnement sur lui. J'y vois deux choses, de l'injustice et de l'incompétence. Si je prends sa défense, c'est parce qu'on doit être reconnaissant. Le journal en question est bien content de voir ces investisseurs arriver, tu crois que ce n'est pas parce qu'il y a eu l'exemple des Qataris s'ils sont venus dans cette L1 pourrie avec les joueurs qui partaient ? Soyons plus courtois, polis et reconnaissants !", a-t-il notamment lancé.