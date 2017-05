Chelsea : Conte impose une condition pour rester

"Chelsea est déjà un club de premier plan, mais il faut désormais qu'il soit régulier. Si je reste à Chelsea, ma femme et ma fille viendront ici avec moi. Ce qui est sûr, c'est que je ne resterai pas une année de plus, tout seul. L'enthousiasme des fans italiens me rend fier. La diffusion des matchs de la Premier League par la télévision italienne a aussi augmenté grâce aux performances de Chelsea, au-delà des sympathies ou des aversions pour moi. Les spéculations sur mon avenir ? Elles sont normales", a-t-il notamment confié au journal.Pour rappel, l' Inter Milan lui a proposé un pont d'or pour qu'il prenne en main son équipe première.