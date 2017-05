Serie A : la Roma met la pression sur la Juventus

Menée 1-0 puis 2-1, l'équipe de Luciano Spalletti a fait la différence sur deux doublés de Stephan El Shaarawy et Mohamed Salah et un but d' Edin Dzeko . Si la Roma (2e) revient à une longueur de la Juventus Turin , les Bianconeri seront champions en cas de succès sur leur pelouse contre Crotone, dimanche.