OM : McCourt susceptible de construire son propre stade ?

Selon L'Équipe, les Olympiens n'accepteront pas son augmentation sans contrepartie. Ils attendraient des garanties selon lesquelles la municipalité ne s'opposera pas aux investissements prévus pour doter le club d'un centre d'entraînement digne de ce nom. Ils souhaitent également négocier avec Arema de façon à devenir "l'opérateur délégué du stade". Le quotidien précise aussi que les abonnements des virages pourraient être augmentés de 5 euros, la saison prochaine.Enfin, Frank McCourt n'exclut pas de construire son propre stade, si Jean-Claude Gaudin et ses conseillers n'acceptent pas de faire un effort pour trouver un compromis. Pour rappel, l'OM paye actuellement 4 millions d'euros par an, pour exploiter l'enceinte. La mairie souhaite doubler l'échéance, laquelle serait alors la plus importante en France, voire en Europe.