Match OM - Bastia en direct

Marseille Bastia A venir

A l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 , l'Olympique de Marseille accueille le Sporting Club de Bastia avec l'envie de l'emporter pour assurer la cinquième place du classement. Auteur d'un bon nul à Bordeaux (1-1), le club phocéen a un point d'avance sur les Marine et Blanc. Ce ne sera pas simple pour les hommes de Rudi Garcia , puisque les Corses (19es) jouent leur survie. Pour se sauver et éviter le barrage, Bastia doit gagner et profiter de résultats favorables.